Francoforte (Germania), 28 mag. (LaPresse) – “La situazione a Rafah è spaventosa e le operazioni israeliane devono fermarsi. Oggi non esiste un’area sicura per i civili palestinesi”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Meseberg. “Hamas è responsabile di questa situazione. Abbiamo riconosciuto il diritto di Israele a difendersi, ma come ogni democrazia, rispettando il diritto umanitario. E la risposta al terrorismo di Hamas non può essere un’operazione di terra continua”, ha detto ancora Macron.

