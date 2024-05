Alessandro Neri: "Realizzate tecnologie basate sul digitale e sull’artificial intelligence"

L’Italia sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi di Parigi, e non solo con i nostri atleti. A garantirlo è il presidente di Technogym Alessandro Neri. “Le Olimpiadi sono come la Formula 1 nelle auto. Tredicimila atleti utilizzeranno prodotti italiani, in 26 centri a Parigi e tutti i centri intorno al villaggio olimpico”, dice a margine dei Globe Soccer Europe Awards organizzati in Sardegna, all’Hotel Cala di Volpe. “Saranno le Olimpiadi del secolo”, afferma l’imprenditore, che poi sottolinea come “Technogym non è alla prima Olimpiade, sono le none”. Neri è entrato quindi nel dettaglio dei prodotti che la sua azienda fornirà agli atleti in occasione dei prossimi giochi olimpici: “Abbiamo messo a punto delle tecnologie basate sul digitale e sull’artificial intelligence”, grazie alle quali, ad esempio, sarà possibile fare “un’analisi preventiva per evitare che un’atleta possa avere un infortunio prima della gara”. “Oggi salute e prevenzione sono diventati valori per tutti”.

