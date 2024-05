Arzachena, 28 mag. (LaPresse) – È andato in scena nella splendida location dell’hotel Cala di Volpe, ad Arzachena in Sardegna, la prima edizione europea dei Globe Soccer Awards. Il celebre premio, da 14 anni attivo a Dubai, quest’anno si è aperto infatti anche all’Europa, premiando ben 5 categorie: miglior giocatore, miglior allenatore, miglior club maschile, miglior club femminile e miglior esordiente. Tanta soddisfazione tra gli organizzatori. Marco Auletta, uno dei soci di Globe Soccer, a LaPresse ha dichiarato: “L’obiettivo è quello di mettere insieme le migliori persone e i migliori talenti per fare in modo di organizzare degli spettacoli televisivi meravigliosi”. Il Ceo di Globe Soccer, Tommaso Bendoni, si è detto “molto contento. E’ stato un evento di successo dovuto alla presenza di tantissimi ospiti importanti”. E ha sottolineato la credibilità che ha saputo conquistarsi questo premio per portare, nonostante le competizioni in corso, tanti campioni del mondo del calcio. “È stato bellissimo fare l’evento in Italia, che è il mio paese”, ha aggiunto Bendoni, che ha lanciato l’idea di realizzare un’edizione negli Stati Uniti, sempre senza dimenticare le origini a Dubai, “dove siamo nati e dove vogliamo rimanere e continuare a crescere”.

