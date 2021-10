Lunedì nell'antica Olimpia la cerimonia ufficiale senza spettatori a causa delle restrizioni per il Coronavirus

In Grecia, nell’antica Olimpia, si sono svolte le prove per la cerimonia dell’accensione della fiamma per le Giochi invernali di Pechino 2022. La torcia sarà accesa lunedì alle 11.30 (le 10.30 in Italia), alla presenza del presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou. Sacerdotessa sarà Xanthi Georgiou e il coreografo Artemis Ignatiou. La prima fiaccola sarà consegnata allo sciatore Giannis Antoniou e la seconda al cinese Li Jiajun, detentore di cinque medaglie olimpiche alle Olimpiadi invernali del 1998, 2002 e 2006. L’evento sarà senza spettatori a causa delle restrizioni per il Covid, ha spiegato il Comitato Olimpico Ellenico.

