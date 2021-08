Il presidente del Coni raggiante per gli ori di Jacobs e Tamberi

(LaPresse) – “Credo sia il giorno più bello dell’Italia sportiva in assoluto. Abbiamo fatto delle cose epiche, straordinarie, come i mondiali di calcio che hanno unito il Paese ma sotto il profilo dei cinque cerchi, che è il mio mondo, è una cosa che i nipoti dei nostri nipoti leggeranno un giorno sui libri di storia”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso di una conferenza stampa a Casa Italia dopo gli ori di Marcell Jacobs nei 100 mt piani e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto.

