Salone Mobile: 64esima edizione al via, a taglio nastro anche Tajani e La Russa

(LaPresse) Taglio del nastro per la 64esima edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera. Alla cerimonia di avvio dell’evento presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas e la presidente del Salone Maria Porro. In mattinata è attesa anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.