Chiara Ferragni, temporale in volo: "Mai visto nulla di simile da un aereo"

(LaPresse) Un volo di rientro dalla Namibia tutt’altro che sereno per Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice sui suoi social ha pubblicato dei video in cui si vede l’imperversare di un temporale. “Volo di ritorno a casa con un forte temporale, mai visto nulla di simile da un aereo prima d’ora”, ha scritto in una storia Instagram. Per fortuna Ferragni è atterrata senza alcun problema e in un post ha detto: “Questo viaggio in Namibia non è stato solo un’avventura: per me è stato come chiudere un cerchio. Africa, sei sempre magica e non vedo l’ora di tornare”.