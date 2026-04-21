Crans-Montana, il calciatore sopravvissuto al rogo firma per il Metz: la storia di Tahirys Dos Santos

Il calciatore francese Tahirys Dos Santos, sopravvissuto all’ incendio mortale in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, il giorno di Capodanno, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Metz. Il club di Ligue 1 ha annunciato la firma del contratto annuale nove giorni dopo il ritorno in campo del difensore diciannovenne con la squadra riserve. Dos Santos è rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato in un bar della località sciistica di Crans-Montana la mattina del 1° gennaio. L’incendio ha causato 41 morti e oltre 100 feriti.

Dos Santos ha dichiarato: “Questo momento ha un significato ancora più speciale dopo i difficili mesi trascorsi in ospedale”. “Questa prova mi ha reso più forte e mi ha insegnato a non mollare mai“, ha aggiunto. Il giovane francese, originario di Capo Verde, è entrato a far parte della squadra locale del Metz all’età di otto anni. Il suo ritorno in campo, l’11 aprile, è avvenuto nella quinta divisione francese. Il Metz è ultimo in Ligue 1 e quasi certamente retrocederà in seconda divisione la prossima stagione.

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Prodotto del settore giovanile del Metz, Dos Santos viene descritto dal club come “un lavoratore instancabile ed esemplare sia in campo che fuori“. Dopo essere stato nominato capitano della squadra riserve all’inizio della stagione, ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra e ha ricevuto la sua prima convocazione a fine dicembre per una partita di Coppa di Francia. “Sono molto felice e orgoglioso di firmare il mio primo contratto da professionista con il club in cui sono cresciuto. È il coronamento di tanti anni di lavoro, sacrifici e determinazione per realizzare il sogno della mia infanzia”, ha dichiarato ancora. Quel sogno avrebbe potuto finire bruscamente a Crans-Montana. Ma Dos Santos è riuscito a sopravvivere all’incendio. Avrebbe potuto mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero, ma è tornato indietro per salvare la sua ragazza Coline, rimasta intrappolata nei bagni del locale.