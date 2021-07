Primo oro alla cinese Yang Qian, vittoria all'esordio per Italvolley maschile. Sei atleti italiani in isolamento fiduciario

I Giochi di Tokyo entrano nel vivo dopo la cerimonia inaugurale di venerdì. E’ della cinese Yang Qian il primo oro assegnato, nella gara di carabina 10 m donne. Vittoria all’esordio per gli azzurri della pallavolo: 3-2 in rimonta contro il Canada. Nel tennis subito fuori Lorenzo Musetti e Sara Errani. Già oggi finali con medaglie per il tiro con l’arco e per la scherma femminili. Sei azzurri intanto sono in isolamento fiduciario ma potranno comunque allenarsi e gareggiare con tampone negativo. Oggi ai Giochi registrati altri 17 casi Covid.

Samele in finale alla sciabola

Luigi Samele è in finale nel torneo di sciabola maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro ha superato in semifinale il coreano Junghwan Kim 15-12 dopo una grande rimonta. A un certo punto dell’assalto infatti Samele si è trovato in svantaggio 12-6. In finale affronterà il fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi, oro a Londra 2012 e Rio 2016.

Dell’Aquila in finale nel taekwondo: è prima medaglia italiana

Arriva dal taekwondo la prima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. A vincerla Vito Dell’Aquila che si qualifica alla finale nella categoria 58kg. L’azzurro in semifinale ha sconfitto nettamente l’argentino Lucas Guzman con il punteggio di 29-10. Dell’Aquila affronterà per la medaglia d’oro il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi alle ore 14.45 italiane.

Tennis:Fognini e Sonego superano primo turno

Fabio Fognini e Lorenzo Sonego superano il primo turno del torneo olimpico di tennis. Il giocatore ligure ha battuto in due set il padrone di casa, il giapponese Yuichi Sugita, con il punteggio di 6-4, 6-3. Successo sofferto invece per il tennista piemontese, che ha avuto ragione in rimonta in tre set del giapponese Taro Daniel con il punteggio di 4-6, 7-6 (6), 7-6 (3) in oltre tre ore di gioco.

Scherma: Fiamingo e Isola fuori ai quarti nella spada donne

Finisce ai quarti l’avventura di Rossella Fiamingo nella gara di spada femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La vicecampionessa olimpica di Rio 2016 ha perso contro l’estone Katrina Lehis, che aveva già eliminato agli ottavi Mara Navarria, con il punteggio di 15-7. Fuori ai quarti anche l’altra azzurra Federica Isola, battuta dalla cinese Ywen Sun 10-11.

Taekwondo: Dell’Aquila in semifinale nei -58kg

Vito dell’Aquila raggiunge la semifinale nel taekwondo nella categoria -58 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro ha battuto ai quarti il tailandese Ramnarong Sawekwiharee 37-17, aprendosi la strada verso la semifinale.

Vezzali: “Certa che atleti in isolamento riusciranno a gareggiare”

“Sto seguendo il caso degli atleti e delle persone che sono state a stretto contatto con il giornalista. Sono certa che il capomissione riuscirà a tenere tutto sotto controllo e che i nostri atleti riusciranno a gareggiare”. Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, da Casa Italia a Tokyo parlando dei sei atleti al momento in isolamento fiduciario.

“Sono Olimpiadi diverse che resteranno nella storia. Lo sport è qui a celebrare la sua festa nonostante tutto. La cerimonia di ieri sera è sta bella perché tutte le delegazioni che hanno sfilato erano felici di esserci e oggi si aprono i Giochi. Arriveranno le prime medaglie e mi auguro che queste Olimpiadi possano tingersi di tanto azzurro”. Così il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, parlando da Casa Italia.

Scherma: Berrè e Samele ai quarti nella sciabola maschile

Luigi Samele ed Enrico Berrè accedono ai quarti di finale della gara di sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due si incontreranno ai quarti in un derby tutto azzurro che garantirà a un italiano l’accesso in semifinale. Berrè ha battuto agli ottavi (15-12) il rumeno Iulian Teodosiu, Samele ha eliminato l’iraniano Rahbai (15-7).

Atleti italiani in isolamento fiduciario possono allenarsi e gareggiare

I sei atleti italiani in isolamento fiduciario dopo la positività di un giornalista sul volo dello scorso 18 luglio verso il Giappone “possono continuare ad allenarsi e a gareggiare, effettuando un tampone molecolare sei ore prima della gara”, lo rende noto il Coni. Inoltre, all’interno del villaggio gli atleti, benché in isolamento fiduciario, continueranno a svolgere regolarmente tutte le loro attività propedeutiche alle competizioni olimpiche seguendo solo specifiche accortezze procedurali per quanto riguarda i pasti ed i trasferimenti agli impianti di gara. Viene ancora spiegato. Il Coni “si sta adoperando ai massimi livelli per garantire alle atlete e agli atleti, sfortunatamente coinvolti in questo disagio non causato dai loro comportamenti, le migliori condizioni, anche psicologiche, per superare rapidamente e senza aggravi questo particolare momento di difficoltà”. Per motivi di privacy il Comitato Olimpico non comunicherà i nomi delle atlete e degli atleti coinvolti.

Italvolley maschile supera 3-2 il Canada in rimonta

L’italvolley maschile parte con una vittoria in rimonta. La squadra di Blengini supera 3-2 il Canada (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11) dopo un brutto inizio di gara. Prossima sfida contro la Polonia, una delle favorite del torneo, il 26 luglio. Gli azzurri hanno sicuramente accusato l’emozione dell’esordio; sono apparsi molto contratti e nei primi due set non sono mai riusciti a mettere in mostra una buona pallavolo. Sotto 2-0 e in difficoltà, i ragazzi di Blengini sono riusciti a compattarsi reagendo da squadra vera e alla fine, palla su palla, hanno progressivamente recuperato fino a mettere gli avversari nell’angolo conquistando così il primo importante successo. Nota di merito per Alessandro Michieletto che, all’esordio in questi Giochi Olimpici, non ha di certo pagato lo scotto dell’emozione mettendo a segno 24 punti chiudendo con il 59% in attacco. Molto bene anche Juantorena con 21 punti; con loro buona prova anche di Vettori subentrato a Zaytsev a partire dalla fine del secondo set. Blengini per questo esordio olimpico ha schierato la formazione provata già nelle ultime apparizioni ufficiali con Giannelli in palleggio, Zaytsev opposto, Michieletto e Juantorena schiacciatori, Piano e Galassi centrali con Colaci libero. Dall’altra parte della rete Canada con Sanders in palleggio, Vernon – Evans opposto, Perrin e Hoag schiacciatori, van Berkel e Vigrass centrali con Bann libero.

