Home > Tecnologia > Tim Cook, l’erede di Steve Jobs che ha trasformato Apple in una potenza globale: ecco chi è

Sotto la sua guida sono nati e messi a punto prodotti come Apple Watch e AirPods

Tim Cook è il volto della Apple contemporanea. Dal 2011, anno in cui ha raccolto l’eredità di Steve Jobs, ha guidato il colosso di Cupertino lungo una traiettoria diversa rispetto al passato, meno legata al carisma visionario del fondatore e più orientata a una gestione solida, efficiente e globale. Un cambiamento che ha permesso all’azienda di consolidarsi come uno dei giganti finanziari più influenti al mondo. Per questo il passaggio di consegne a John Ternus nel ruolo di ceo, rappresenta un momento molto importante per l’azienda.

Nato il primo novembre 1960 in Alabama, Cook ha costruito il proprio percorso su basi accademiche solide: una laurea in ingegneria industriale e un MBA. Prima dell’approdo in Apple, ha maturato un’importante esperienza in IBM, dove ha lavorato per 12 anni affinando competenze manageriali e operative che si riveleranno decisive negli anni successivi.

Il suo ingresso in Apple risale al 1998, quando fu chiamato proprio da Steve Jobs come vicepresidente per le operazioni mondiali. In un momento delicato per l’azienda, Cook intervenne con decisione sulla catena di produzione, rivoluzionandola. Ridusse drasticamente i tempi di inventario, portandoli da mesi a pochi giorni, e contribuì a costruire una macchina produttiva estremamente efficiente, destinata a diventare uno dei punti di forza della società.

Il passaggio chiave arriva il 24 agosto 2011, quando Cook viene nominato amministratore delegato, poche settimane prima della morte di Jobs. Da quel momento, Apple cambia pelle: da azienda fortemente centrata sul prodotto e sull’intuizione creativa del suo fondatore, a organizzazione più strutturata, attenta ai processi, alla sostenibilità e alla crescita a lungo termine.

Sotto la sua guida, Apple ha ampliato il proprio ecosistema con prodotti di enorme successo come Apple Watch e AirPods, oltre a gestire una delle transizioni tecnologiche più rilevanti degli ultimi anni, quella verso i chip proprietari Apple Silicon basati su architettura ARM. Una scelta strategica che ha rafforzato l’indipendenza tecnologica dell’azienda e migliorato le prestazioni dei dispositivi.

Parallelamente, Cook ha impresso una forte svolta sui temi etici e ambientali. Ha promosso l’utilizzo di energie rinnovabili nei data center e lavorato per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti, eliminando progressivamente materiali inquinanti. Allo stesso tempo, ha fatto della privacy uno dei pilastri del marchio Apple, trasformandola in un elemento distintivo anche sul piano del marketing.

Non meno rilevante il suo impegno sociale. Nel 2014 è stato il primo CEO di una grande azienda tecnologica a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità, diventando un punto di riferimento nella battaglia per i diritti LGBTQ+ e rafforzando l’immagine di Apple come azienda inclusiva e attenta alla diversità.

Nel 2026, anno del 50° anniversario di Apple, Cook ha celebrato la storia dell’azienda aprendo gli archivi storici e ribadendo la volontà di coniugare innovazione e memoria. La sua eredità è quella di aver mantenuto Apple ai vertici del settore tecnologico globale, non inseguendo il modello di Jobs, ma costruendo una leadership diversa, più discreta ma altrettanto efficace, fondata su strategia, sostenibilità e visione di lungo periodo.