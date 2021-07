da Twitter @Tokyo2020

Nello Stadio Nazionale la cerimonia di inaugurazione

A Tokyo si sono aperti i Giochi Olimpico con la cerimonia di inaugurazione allo Stadio Nazionale. Nel video proiettato sugli schermi ripercorso l’avvicinamento all’evento, con anche le immagini di piazza Duomo a Milano deserta durante la pandemia. Poi i fuochi d’artificio. Dopo uno spettacolo di danza sone entrati il presidente del Cio Thomas Bach e l’imperatore del Giappone Naruhito. E’ stato eseguito l’inno nazionale del Giappone, cantato da Misia. Alla fine dello show sono stati forgiati i cinque cerchi olimpici.

Successivamente sono entrati gli atleti delle rappresentative, con la Grecia, come da tradizione, per prima. Dopo Israele è stata la volta dell’Italia con i 378 azzurri, con le divise disegnate da Giorgio Armani, guidati dai portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi.

