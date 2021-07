I Giochi torneranno in Australia 32 anni dopo l'edizione di Sydney

Brisbane ha festeggiato con applausi e fuochi d’artificio dopo essere stata scelta per ospitare le Olimpiadi del 2032. Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale a tre giorni dall’apertura dei Giochi di tokyo. Le Olimpiadi torneranno in Australia 32 anni dopo quelle di Sydney del 2000, mentre Melbourne ospitò quelle del 1956. Le Olimpiadi di Brisbane vedranno eventi organizzati in tutto il Queensland, inclusa la Gold Coast, che ha ospitato i Giochi del Commonwealth del 2018. Prima di Sydney 2032, le Olimpiadi si terranno a Parigi nel 2024 e a Los Angeles nel 2028. (Immagini valide per 30 giorni)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata