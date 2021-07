La decisione del Cio a Tokyo

Brisbane in Australia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032. La decisione è stata ratificata nella sessione del Cio in corso di svolgimento a Tokyo. Le prossime due edizioni delle Olimpiadi si terranno a Parigi nel 2024 e Los Angeles nel 2028. Per l’Australia sarà la terza volta dopo le edizioni andate in scena a Melbourne nel 1956 e a Sydney nel 2000.

