La Volta Buona su Rai1 dal 12 al 16 ottobre 2026: ospiti e anticipazioni

Nuova settimana di programmazione per La Volta Buona, il daily show condotto da Caterina Balivo, in diretta su Rai 1 da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2026, alle 14.05, tra attualità, spettacolo, costume e società, con le storie della gente comune e quelle dei personaggi più amati dal pubblico.

I protagonisti di Ballando con le Stelle tra gli ospiti

Si parte a tutto ritmo con l’atteso salotto dedicato a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, entrato nel vivo della competizione con la seconda puntata. Sul divano arancione, Caterina Balivo accoglierà tra i suoi ospiti concorrenti, ballerini, giurati e protagonisti del programma per commentare esibizioni, verdetti e nuove dinamiche della gara. Riflettori accesi anche sui retroscena più curiosi e sorprendenti, tra emozioni, tensioni e momenti lontani dalle telecamere della diretta. A svelare il dietro le quinte della pista da ballo più famosa della televisione, anche le immagini di Ballando Segreto, lo spin-off digitale dello show disponibile su RaiPlay.

Nel corso della settimana, a La Volta Buona si parlerà anche di amori e tradimenti, tra storie celebri, confessioni e testimonianze, per esplorare le diverse sfaccettature dei sentimenti e delle relazioni di coppia attraverso il confronto con gli ospiti in studio.

Torneranno poi i temi dell’alimentazione e del benessere, con esperti chiamati a fare chiarezza su diete, regimi alimentari e corretti stili di vita. Un confronto tra nuove tendenze, falsi miti e buone abitudini, per capire come prendersi cura della propria salute e trovare il giusto equilibrio nella vita quotidiana.

Spazio anche alla chirurgia estetica, ai canoni di bellezza e alla longevità, per approfondire come cambiano nel tempo il rapporto con il proprio corpo e il desiderio di mantenersi giovani. Tra nuove frontiere della medicina estetica, modelli di bellezza e scelte personali, un confronto con esperti e ospiti per riflettere sul significato dello stare bene con se stessi a ogni età.

A scandire il racconto quotidiano, come sempre, interviste, collegamenti con gli inviati, esibizioni, momenti musicali e giochi telefonici, con il coinvolgimento del pubblico da casa. La regia è di Daniela Celotto.