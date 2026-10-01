Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci: “Costretti a cambiare pelle, grande occasione”

Arriva ‘Ballando con le Stelle 2026’, un’edizione ricca di novità e di cui farà parte un grande cast. Una nuova casa, una giuria rinnovata e per la prima volta nella storia della Rai il voto online su RaiPlay. Il tutto prenderà il via sabato 3 ottobre su Rai1, in quella che già si riconferma come la volontà di Milly Carlucci di rimettere mano a un format arrivato al suo 21esimo anno.

‘Ballando con le Stelle 2026’, tutte le novità

Il programma sarà trasmesso per la prima volta dal nuovo Studio ‘Pippo Baudo’ di Saxa Rubra, la nuova casa di ‘Ballando‘. E questa è la prima novità. Una realtà che, secondo il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore, rappresenta anche il lato industriale della macchina televisiva. “Si è fatto un gran parlare del nuovo studio, questa è la casa di ‘Ballando con le stelle’, che rispecchia quella che è l’industria dello spettacolo”, ha detto Di Liberatore, sottolineando che nel nuovo spazio sono stati prodotti oltre 6mila abiti e definendolo “il più grande atelier al mondo”.

“E qui è il luogo dove l’industria dello spettacolo si realizza. Le novità sono anche editoriali, parliamo di una macchina produttiva che non ha eguali”.A cambiare sarà anche il sistema di partecipazione del pubblico. Accanto al tradizionale voto attraverso i social, per la prima volta nella storia della Rai sarà possibile votare online attraverso RaiPlay e la relativa app, anche tramite Qr code. Una novità che, secondo il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, rappresenta un passaggio importante anche nel rapporto tra il programma e la piattaforma digitale della Rai: “Un passo davvero storico per la Rai”, perché il voto consentirà al pubblico di accedere ulteriormente al mondo di RaiPlay.

La giuria di ‘Ballando 2026′ e l’ ‘addio’ a Selvaggia Lucarelli

Profondamente rinnovata anche la giuria, presieduta ancora da Carolyn Smith. Al suo fianco restano Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, mentre entrano Barbara D’Urso e Alberto Matano. Cambia inoltre la composizione della squadra a bordo pista: Francesca Fialdini e Simona Ventura affiancheranno Rossella Erra nella gestione del Tesoretto, mentre Simone Di Pasquale sarà presente dalla Sala delle Stelle. Confermati i Tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. Per Carlucci il rinnovamento non riguarda però soltanto i nomi. C’è curiosità sulla ‘temperatura’ del nuovo ‘Ballando’ per la prima volta dopo 10 anni senza Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset: “Ognuno ha scelto strade diverse, e noi spinti dall’idea di creare un nuovo gruppo abbiamo rimescolato le carte per creare qualcosa di nuovo”, ha spiegato la conduttrice. “Nessuno sostituisce nessuno, si è creata una nuova entità”. E guardando alla nuova stagione ha parlato di “una grande occasione”, di una sfida che la costringe a “cambiare pelle”, fino a definire questa edizione “la prima edizione di una seconda serie”. Una trasformazione che, nelle intenzioni della conduttrice, deve riguardare anche il modo di costruire le puntate. “La partita si sviluppa in corso d’opera, mi aspetto di essere sorpresa di vivere qualcosa che finora non abbiamo visto”, ha detto Carlucci. “Mi aspetto di vedere un film diverso, questa è la sfida della ventunesima edizione”.

Federica Sciarelli ‘Ballerina per una notte’

La nuova stagione avrà 13 coppie in gara e accompagnerà il pubblico di Rai1 fino alla finale del 19 dicembre. Tra le novità della prima puntata ci sarà inoltre Federica Sciarelli, quest’anno libera dagli impegni di ‘Chi l’ha visto’, nel ruolo di ‘Ballerina per una notte’, con una coreografia preparata insieme al maestro Chiquito. Il cast della gara mette insieme personaggi provenienti da spettacolo, cinema, musica, sport e informazione, mentre la musica dal vivo resta affidata alla Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Saccà.

Il programma punta inoltre a rafforzare il rapporto con il territorio attraverso la collaborazione con la Regione Siciliana e Rai Com. Per diverse settimane ‘Ballando con le Stelle’ e i suoi spin-off ‘Ballando on the Road’ e ‘Ballando con Te’ proporranno immagini e clip dedicate alla Sicilia, trasformando le esibizioni in altrettante “cartoline” dell’Isola. Sul fronte dei numeri, Fasulo ha ricordato la storia del programma: in 20 edizioni sono state 264 le coppie di concorrenti e circa 220 i ‘Ballerini per una notte’. Un patrimonio che la nuova stagione prova a rinnovare senza rinunciare alla struttura consolidata del format. “Anno dopo anno sono state inserite delle novità alle quali teniamo molto”, ha sottolineato Fasulo, ricordando una storia televisiva lunga 21 anni. Per Di Liberatore, invece, la sfida resta legata anche alla capacità di costruire un prodotto nel quale chi lavora possa riconoscersi: “Serve l’entusiasmo per fare certi prodotti”.Al centro, secondo Carlucci, restano comunque le storie dei protagonisti. “Non basta solo la bellezza esteriore, il glamour, ci vogliono anche le emozioni, le storie e il calore umano”, ha spiegato.

In pista anche Noemi Bocchi

Tra le storie da svelare, c’è quella di Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti pronta a sorprendere il pubblico dopo tante cattiverie subite sui social: “Ringrazio Milly per questa opportunità, non so se avrò il coraggio, sono molto emozionata, non pensavo fosse così difficile e spero di riuscire a ballare al meglio e far conoscere me. Io non l’ho mai fatto, spero che esca quello che sono io veramente. Cosa voglio trasmettere al pubblico? La mia semplicità, io sono una di voi, mi hanno raccontato come una persona brutta, marcia, il peggio. Io voglio trasmettere la vera me: umile e solare – ha raccontato Bocchi – Ho sofferto molto, anche se non mi piace farlo vedere. Anche se una cosa mi atterra, mi rigiro le maniche e mi rialzo. Ho provato a schermarmi ma le notizie comunque mi sono arrivate ed è stata dura, ma sono qui proprio per mettermi in gioco e dimostrare quello che sono, e dimostrare anche queste paure, non è facile per me, per niente”.

Ballando 2026, tutti i concorrenti

Tredici protagonisti provenienti da mondi diversi dello spettacolo, del cinema, della musica, dello sport e dell’informazione, pronti a trasformarsi, settimana dopo settimana, in ballerini. Ecco tutte le coppie pronte a mettersi in gioco:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca