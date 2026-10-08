Rai, partenza flop per “Patù” e cala “Chi l’ha visto?”

Volti o programmi nuovi e i necessari tempi di adattamento. Non solo ‘Filorosso‘, l’inizio di stagione a rilento sta coinvolgendo anche altri format dell’offerta informativa Rai, specie nella prima serata del mercoledì.

“Qualcuno mi ha definito un kamikaze”, aveva scherzato Roberto Inciocchi nel presentare ‘Patù, la passione delle idee‘, una delle new entry dell’Approfondimento. Il talk ibrido (dai lunghi servizi alla cronaca, passando per la politica) che punta a rafforzare la nuova identità di Rai2 e affidato all’ex conduttore di ‘Agorà‘. L’inizio non è stato il massimo, 155mila spettatori per uno share dell’1,5%. L’effetto novità, al momento, non ha funzionato, non stimolando la curiosità del grande pubblico. Tanto Inciocchi quanto il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini hanno sottolineato la necessità di fidelizzare gli spettatori, ma se il dato degli ascolti per ora può sembrare secondario non può nemmeno essere ignorato. Coinvolgendo, tra l’altro, anche un format storico come ‘Chi l’ha visto?‘, da quest’anno affidato a Raffaella Griggi dopo l’addio di Federica Sciarelli. Nelle prime due uscite della nuova stagione, il programma di Rai3 ha viaggiato sulla media del 7,1% ma con un lieve calo di spettatori medi nella seconda puntata (da 1.102.000 a 1.031.000) per poi scendere sotto il 7% nella terza (6,4% per la precisione) e non raggiungendo il milione di ‘teste’. Il tutto mentre su La7 ‘Una giornata particolare‘ di Aldo Cazzullo ha raggiunto 1.052.000 spettatori e il 6,6% di share.

La serata non è facile, specie con una competizione interna che rischia di trasformarsi in una diaspora del pubblico. Oltre a ‘Chi l’ha visto?’ e ‘Patù’, infatti, il mercoledì propone sull’ammiraglia Rai1 ‘Tale e quale show‘, il classico di Carlo Conti, che da quest’anno viene trasmesso per la prima volta nel terzo giorno della settimana. Lo show di Conti ha conquistato quasi un punto di share rispetto al 30 settembre (dal 20,9% al 21,8%), con un trend in crescita che gli permette di sfidare il principale competitor, ‘La ruota dei campioni e delle stelle‘ su Canale5, che nell’ultima puntata ha ottenuto 3.971.000 spettatori con uno share del 20,5% nella prima parte e 1.990.000 spettatori con il 17,7% nella seconda.