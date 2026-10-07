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mercoledì 7 ottobre 2026

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Ascolti tv 6 ottobre 2026, bene ‘Verità nascoste’ con l’8,3% di share

Ascolti tv 6 ottobre 2026, bene ‘Verità nascoste’ con l’8,3% di share
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Il programma di Rete4 condotto da Milo Infante batte ‘Filorosso’ in onda su Rai3

Nella prima serata tv di ieri, martedì 6 ottobre 2026, su Rai1 la fiction con Raul Bova ‘Tutto l’Amore che Resta’ con 2.559.000 spettatori e il 16% share vince la sfida degli ascolti. Su Canale5 ‘Zelig 30’ è stato visto da 2.310.000 spettatori con il 17,94% share. Su Rai2 il docu-reality con Elettra Lamborghini ‘Boss in Incognito’ è stato visto da 609.000 spettatori con il 4,3% share. Su Italia1 ‘Non Stop’ 872.000 spettatori e 5,05% share. Su Rai3 ‘Filorosso’ di Antonino Monteleone ha 362.000 spettatori con il 2,58% share. Su Rete4 ‘Verità Nascoste’ condotto da Milo Infante ottiene 999.000 spettatori con l’ 8,23% share. Su La7 ‘DiMartedì’ condotto da Giovanni Floris porta a casa 1.571.000 spettatori con il 10,44% share. Su Tv8 ‘X Factor’ è stato seguito da 599.000 spettatori con il 4,5% share. Sul Nove ‘Vajont, una tragedia italiana’ 325.000 spettatori e 2% share

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