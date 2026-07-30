Monica Leofreddi in volo verso Mediaset: “Parto con Infante, è bello ricominciare”

“Lavorerò per Mediaset, è bello ricominciare“. Monica Leofreddi è pronta a spiccare il volo verso Cologno Monzese, dove seguirà Milo Infante nella nuova avventura di ‘Ore 11‘ e in prima serata su ‘Verità nascoste‘, rinnovando il fortunato sodalizio di ‘Ore 14‘.

“Farò ancora l’opinionista con Milo, poi chi vivrà vedrà”, dice sibillina a LaPresse, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni sul suo addio alla Rai per seguire Infante. Quella nel servizio pubblico “è stata una lunga militanza – racconta – 42 anni che festeggio proprio quest’anno. Dai tempi di ‘Verdetto finale‘ la Rai non mi aveva più dato spazio se non come opinionista, anche se Infante aveva provato a presentare dei progetti che mi coinvolgessero come conduttrice”.

Leofreddi si dice “orgogliosa” di essere stata richiamata da Infante, “anche se non era detto che Mediaset mi volesse. Quindi sono contenta di avere una credibilità tale da poter interessare anche a quel gruppo editoriale. Non era scontato. Ringrazio Mediaset e ringrazio la Rai che mi ha dato una enorme chance. Lì sono cresciuta”. Ora l’opportunità di replicare, o magari migliorare, i risultati di ‘Ore 14’ con ‘Ore 11’ e ‘Verità nascoste’ su Rete4. Sulla Rai “il programma – osserva – ha avuto un successo enorme. Era dai tempi di Santoro che Rai2 in prima serata non andava così bene. Un format funziona quando c’è onestà intellettuale, perché il video non perdona l’incoerenza. Bisogna sempre essere credibili”.

Da ‘Ore 11’ alle attese per il futuro. “È difficile dire cosa vorrei fare, perché i progetti nascono mano a mano – spiega – vorrei fare qualcosa che ancora non c’è. Per me è un passaggio epocale: in Rai conosco tutti. Ma è emozionante aprire la porta di un nuovo studio, conoscere nuove persone che magari in passato avevo già incontrato. È bello ricominciare”.