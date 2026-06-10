Sarà al vertice dell’area informazione. Il giornalista e conduttore tv: “Per me è un punto di arrivo”

Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset, dove avrà un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo.

La comunicazione della Rai

L’azienda di Viale Mazzini in una nota “comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l’attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l’azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale”. Il giornalista conduceva su Rai2 il talk di approfondimento “Ore 14” e “Ore 14 sera”.

L’annuncio di Mediaset

“Milo Infante entra a far parte del Gruppo Mediaset. Giornalista autore e conduttore tra i professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana, Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell’offerta news di Mediaset”, fa sapere l’azienda di Cologno Monzese in una nota. “A Milo Infante il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte di tutta Mediaset”.

Milo Infante: “Mediaset per me è un punto di arrivo”

“Mediaset per me è un punto di arrivo”, dichiara il giornalista e conduttore televisivo. “Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee“.