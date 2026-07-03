Vannacci, nei sondaggi cresce il partito del generale: Lega staccata

I sondaggi danno il partito del generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, ancora in crescita e soprattutto ormai saldamente davanti alla Lega. Sono gli stessi esponenti di Futuro Nazionale a dirlo: “Futuro Nazionale cresce ancora. Secondo il sondaggio YouTrend per SkyTg24 pubblicato oggi, Futuro Nazionale sale al 6,4% e guadagna un altro +0,5%. La Lega scende al 5,4%. Il distacco ora è di un punto pieno”. Lo scrive su Facebook il partito di Roberto Vannacci.

“Mentre i partiti maggiori arretrano, Futuro Nazionale continua a crescere e si conferma l’unica forza del centrodestra in controtendenza. Non è un caso – si sottolinea nel post social -. È il segnale che sempre più italiani cercano una politica chiara, libera, coraggiosa. Una politica che non vive di tatticismi, ma di idee, identità e scelte nette”. “Ci davano per fenomeno passeggero. Ci dicevano che non saremmo cresciuti. Oggi i numeri raccontano un’altra storia. Futuro Nazionale cresce. Vannacci allunga. Gli italiani hanno capito da che parte soffia il vento. Avanti, senza paura”, conclude il messaggio.