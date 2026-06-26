Temptation Island 2026, i video hot di Sara e Gabriele diventano un caso: cosa è successo

Temptation Island è solo alla prima puntata e già è scandalo: al centro ci sono dei video hot e a esserne travolti sono stati Sara e Gabriele, coppia milanese di 25 anni. A poche ore dalla messa in onda dell’inizio della nuova stagione, che ha registrato numeri record, i social sono stati inondati di post che commentano alcuni video porno girati e pubblicati sul web dai due fidanzati circa quattro anni fa. Il pubblico si è scatenato, accusando i due di aver messo in scena la loro relazione e i relativi problemi. Pronta la risposta: Sara e Gabriele hanno pubblicato, tramite il profilo Instagram ufficiale del programma, un videomessaggio in cui chiariscono la situazione.

La risposta della coppia

Sara e Gabriele rompono il silenzio con un videomessaggio: la coppia ammette l’esistenza dei video hot. In lacrime, Sara parla di un “video che purtroppo esiste, una sbandata di tantissimo tempo fa, che sta mettendo in dubbio una relazione lunghissima”. Con la voce rotta, si scusa: “Mi pento di non averne parlato con la produzione da subito, ma non è una cosa che ti piace dire, di cui vai fiero”. “Mi vergogno di questa cosa, ma vi garantisco che tra noi c’è tutto tranne che finzione. Di finto non c’è stato proprio niente”, afferma Gabriele – più fermo – definendo i girati “video di quando eravamo ragazzini”. “Ci siamo ubriacati e abbiamo fatto questi video”, spiega.

Il retroscena

A far riemergere i video hot che hanno scatenato la polemica intorno a Temptation Island 2026, è stato l’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza. La questione ha avuto ancora più risalto dal momento che nel video di presentazione del programma, Gabriele è stato dipinto come un ragazzo possessivo e geloso che vuole tenere la fidanzata sotto una campana di vetro. La scoperta dei filmati ha portato qualcuno a dubitare della sincerità dei due e della relazione, ipotizzando una messa in scena. Sui social però c’è anche chi difende la coppia, da non colpevolizzare per il loro passato, o chi fa solo ironia sui video in questione.