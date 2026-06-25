Ascolti tv 24 luglio 2026, Temptation Island batte i Mondiali

Temptation Island 2026 batte i Mondiali di calcio negli ascolti tv di ieri, mercoledì 24 giugno. Su Canale 5, esordio da record per la nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, leader della serata con 3.569.000 spettatori e il 27.6% di share (che sale al 34.4% sul target commerciale). Anche nel periodo di sovrapposizione il programma supera ogni competitor ed è al vertice di fascia. Il primo appuntamento con il docu-reality ha toccato picchi di 4.360.000 spettatori e del 38.4% di share. Lo scorso anno la puntata d’esordio di Temptation Island fu vista da 3.452.000 spettatori con uno share del 27.8%. Grandi numeri anche tra i giovanissimi: media del 55.6% di share sul target 15-19 anni e del 47.74% di share sui 15-34enni. Boom sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, afferma: “Temptation Island conferma fin dalla prima puntata il suo straordinario legame con il pubblico. Un risultato che porta la firma di Maria De Filippi, una delle più grandi professioniste della televisione italiana, capace come pochi di comprendere il pubblico e raccontare con autenticità le emozioni e le dinamiche delle relazioni umane. Da sempre, i suoi programmi rappresentano una garanzia di qualità e successo. Un grazie a tutta la squadra autoriale e produttiva Fascino P.g.t. che, con professionalità e passione, contribuisce ogni anno alla forza di Temptation Island”.

Svizzera-Canada ai Mondiali su Rai1, gli ascolti

Sulla Rai, continuano gli appuntamenti con i Mondiali di Calcio. La partita Svizzera-Canada, in diretta su Rai 1, è stata seguita da 3 milioni 671 mila spettatori pari al 22% di share. In particolare, il primo tempo dell’incontro è stato seguito da 3 milioni 729 mila spettatori pari al 21,7% di share, mentre il secondo da 3 milioni 615 mila (22,3%). Su Rai 2 il film ‘Mother’s instinct’ è stato visto da 704 mila telespettatori con il 4,4% di share. Su Rai 3, l’appuntamento con Federica Sciarelli e ‘Chi l’ha visto?’ si attesta all’8,7% di share con 1 milione 228 mila spettatori.

In seconda serata su Rai 1 ancora buoni risultati per Notti mondiali che realizza, nella prima parte il 12,1% di share e 1 milione 277 mila spettatori, e nella seconda il 10,4% di share con 640 mila spettatori.

Nel daytime della rete ammiraglia ‘Uno Mattina News’ segna il 19,4 % di share con 678 mila spettatori e, nel pomeriggio, ‘Vita in diretta’ ottiene il 23,6% di share e 1 milione 894 mila spettatori. A seguire, ‘Reazione a catena’ si conferma leader nel preserale con il 26,3% di share e 3 milioni 287 mila spettatori. Su Rai 3, ‘Geo’ registra il 9% di share con 750 mila spettatori.