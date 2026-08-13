Comunali Milano, Salvini: "Burgio? Un generale che ha paura a passeggiare in Stazione Centrale…"

“Il candidato sindaco di Futuro Nazionale Carmelo Burgio non so quanto conosca Milano, onestamente. Un generale che vuole mettere ordine nella nostra città e ha paura a passeggiare in stazione centrale…Il centrodestra farà la sua scelta col massimo rispetto. Milano è una città che accoglie tutti, quindi non è necessario essere nato, cresciuto in Bovisa, Niguarda o al Monte Stella, però rispettare Milano sì”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando il candidato sindaco di Futuro Nazionale, il generale dei carabinieri in congedo, Carmelo Burgio.