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giovedì 13 agosto 2026

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Comunali Milano, Salvini: "Burgio? Un generale che ha paura a passeggiare in Stazione Centrale…"

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Il candidato sindaco di Futuro Nazionale Carmelo Burgio non so quanto conosca Milano, onestamente. Un generale che vuole mettere ordine nella nostra città e ha paura a passeggiare in stazione centrale…Il centrodestra farà la sua scelta col massimo rispetto. Milano è una città che accoglie tutti, quindi non è necessario essere nato, cresciuto in Bovisa, Niguarda o al Monte Stella, però rispettare Milano sì”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando il candidato sindaco di Futuro Nazionale, il generale dei carabinieri in congedo, Carmelo Burgio.