Temptation Island 2026 al via: le 7 coppie concorrenti e dove vederlo

Tutto pronto per il via di Temptation Island 2026. L’attesissimo docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia torna in prima serata su Canale 5 mercoledì 24 giugno. Anche quest’anno il programma mette alla prova l’amore di sette coppie non sposate e senza figli, pronte a vivere un’esperienza intensa per capire se il loro rapporto sia davvero destinato a durare. La formula vincente resta invariata: fidanzati e fidanzate vengono separati e ospitati in due villaggi distinti, dove convivono con un gruppo di single pronti a instaurare nuove amicizie e a mettere in discussione certezze e sentimenti.

Filippo Bisciglia alla guida del programma

A raccontare emozioni, paure, dubbi e confronti sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, storico volto del programma e punto di riferimento per i protagonisti durante tutto il percorso. Particolarmente attesi sono i tradizionali falò, momenti centrali del reality durante i quali i concorrenti visionano filmati e immagini che mostrano quanto accade nel villaggio del partner. Situazioni che possono rafforzare il rapporto oppure portare a richieste di falò di confronto anticipato.

Le coppie di Temptation Island 2026

Tutte le coppie arrivano nel villaggio con dubbi, paure e domande sul proprio futuro sentimentale. L’obiettivo è comprendere se il legame che le unisce sia abbastanza forte da superare le difficoltà e le tentazioni che incontreranno durante il percorso. Quest’anno le sette coppie in gara saranno:

Giovanni e Sabrina

Giovanni ha 31 anni e Sabrina 23. Stanno insieme da 6 anni e convivono a Catania. È stato Giovanni a scrivere a Temptation Island.

Giovanni ha 31 anni e Sabrina 23. Stanno insieme da 6 anni e convivono a Catania. È stato Giovanni a scrivere a Temptation Island. Gabriele e Sara

Gabriele e Sara hanno entrambi 25 anni, sono fidanzati da 6 anni e mezzo e convivono a Chiasso. È stato Gabriele a scrivere al programma.

Gabriele e Sara hanno entrambi 25 anni, sono fidanzati da 6 anni e mezzo e convivono a Chiasso. È stato Gabriele a scrivere al programma. Francesca e Danilo

Francesca ha 25 anni e Danilo 31. Lei vive con la sua famiglia in provincia di Napoli, mentre lui vive in provincia di Roma. È stata Francesca a scrivere a Temptation Island.

Francesca ha 25 anni e Danilo 31. Lei vive con la sua famiglia in provincia di Napoli, mentre lui vive in provincia di Roma. È stata Francesca a scrivere a Temptation Island. Soraya e Cristian

Soraya ha 23 anni e Cristian 28. Vivono entrambi a Roma, ma non convivono più. È stata Soraya a contattare il programma.

Soraya ha 23 anni e Cristian 28. Vivono entrambi a Roma, ma non convivono più. È stata Soraya a contattare il programma. Iris e Andrea

Iris ha 23 anni e Andrea 32. Sono entrambi di Taranto e non convivono. È stata Iris a scrivere a Temptation Island.

Iris ha 23 anni e Andrea 32. Sono entrambi di Taranto e non convivono. È stata Iris a scrivere a Temptation Island. Alessandra e Rosario

Alessandra ha 25 anni e Rosario 31. Stanno insieme da 2 anni e 8 mesi e convivono a Napoli. È stata Alessandra a scrivere al programma.

Alessandra ha 25 anni e Rosario 31. Stanno insieme da 2 anni e 8 mesi e convivono a Napoli. È stata Alessandra a scrivere al programma. Bernadette e Diamante

Bernadette ha 30 anni e Diamante 31. Sono fidanzati da 16 anni e convivono a Orta di Atella, in provincia di Caserta. E’ stata Bernadette a rivolgersi a Temptation Island

Le coppie di Temptation Island 2026 (foto ufficio stampa)

Temptation Island, i single tentatori e la location

Per il secondo anno consecutivo il programma è ambientato nel suggestivo Calalandrusa Beach Resort, una location immersa nella natura tra ulivi secolari, pini mediterranei, agrumeti e profumati oleandri. Il resort si trova in Calabria, sulla costa ionica a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Qui i sette fidanzati e le sette fidanzate vivranno separati, condividendo l’esperienza con 26 single, 13 uomini e 13 donne, che avranno il compito di conoscerli e instaurare con loro rapporti di amicizia e confidenza.

Le donne single

Foto gruppo single donne (in piedi da sinistra: Patrizia, Elisa, Federica, Lucrezia, Giada, Clarissa; sedute al centro da sinistra: Vittoria, Francy, Nicole, Giulia; sedute in basso da sinistra: Flavia, Martina, Sary)

Gli uomini single

foto gruppo single uomini (In piedi da sinistra: Enrico, Luca, Andre, Lorenzo, Dimitri; seduti al centro da sinistra: Marco, Giorgio, Fabio, Manuel, Lory; seduti in basso da sinistra: Massimiliano, Emanuele, Dani).

Il falò finale e la scelta decisiva

Al termine dell’esperienza ogni coppia sarà chiamata ad affrontare il tradizionale falò di confronto finale. Qui Filippo Bisciglia porrà la domanda che da sempre rappresenta il momento più emozionante del programma: “Decidi di uscire dal programma con il/la tuo/a fidanzato/a o preferisci andare via da solo/a?”. Una scelta che determinerà il destino delle relazioni e che permetterà ai protagonisti di capire se il loro amore è destinato a continuare oppure no.

Dove vedere in tv Temptation Island 2026

Le puntate di Temptation Island andranno in onda in prima serata su Canale 5, a partire circa dalle 21.20, e saranno disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity e Witty TV.