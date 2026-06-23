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martedì 23 giugno 2026

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Pier Silvio Berlusconi, dopo l’incidente il relax a Portofino con Silvia Toffanin e l’infortunio alla spalla

Pier Silvio Berlusconi, dopo l’incidente il relax a Portofino con Silvia Toffanin e l’infortunio alla spalla
Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin a Portofino (Foto ufficio stampa)
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Il numero uno di Mediaset è uscito illeso dall’impatto lo scorso 10 giugno

Pier Silvio Berlusconi ha trascorso il weekend a Portofino, dopo l’incidente stradale in cui è stato coinvolto lo scorso 10 giugno mentre tornava a casa da Cologno Monzese. Il numero uno di Mediaset è uscito illeso dall’impatto, tanto che il giorno dopo era presente alla serata per ricordare Silvio Berlusconi, nel terzo anniversario della morte dell’ex cavaliere.

Pier Silvio Berlusconi, dopo l’incidente il relax a Portofino con Silvia Toffanin e l’infortunio alla spalla
Pier Silvio Berlusconi, dopo l’incidente il relax a Portofino con Silvia Toffanin e l’infortunio alla spalla

Secondo quanto riportato, Pier Silvio Berlusconi ha riportato solo un forte dolore alla spalla destra come conseguenza dell’incidente, una problematica che gli ha impedito di dedicarsi al nuoto e al Sup, passioni dell’imprenditore. Nelle foto diffuse da Portofino, insieme alla compagna Silvia Toffanin, i momenti di relax dopo il terribile spavento che poteva avere conseguenze ben peggiori.

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