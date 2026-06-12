Silvio Berlusconi, tre anni dalla morte. Meloni: “Protagonista assoluto, il suo percorso politico continua”

A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023, arrivano omaggi alla figura dell’ex presidente del Consiglio dal mondo della politica. “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di Governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose”, scrive sui social la premier Giorgia Meloni a tre anni dalla scomparsa del Cavaliere. “Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo”, aggiunge.

Salvini: “Ci manchi Silvio“

“Ci manchi, Silvio“, scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Il ministro dei Trasporti posta una foto che lo ritrae con il Cavaliere e una con i trofei vinti dal Milan, aggiungendo le didascalie ‘Per sempre con noi’ e ‘Ci manchi presidente’.

Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi! pic.twitter.com/cRagWtrBjC — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 12, 2026

Tajani: “Idee e valori camminano su nostre gambe, Silvio ci manchi”

“Le tue idee e i tuoi valori continueranno sempre a camminare sulle nostre gambe. Silvio, Presidente, ci manchi!”. Lo scrive sui social il vicepremier e segretario di FI Antonio Tajani, postando un video commemorativo a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi.

La Russa: “Suo ricordo ancora carico di affetto“

“A tre anni dalla sua scomparsa il ricordo di Silvio Berlusconi è ancora carico di affetto. Grande protagonista della vita politica e imprenditoriale, è stato per me anche un caro amico con cui ho condiviso anni di battaglie, progetti e momenti umani che custodisco con gratitudine. La sua visione, il suo coraggio e il suo amore per l’Italia continuano a lasciare un segno profondo nella memoria di chi lo ha conosciuto e nella storia della nostra Nazione”, dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

Giuli: “Figura eccezionale, gli dobbiamo bipolarismo e democrazia alternanza”

“A tre anni dalla sua scomparsa, è doveroso e bello richiamare all’attualità la figura eccezionale di Silvio Berlusconi. Imprenditore lungimirante, patriota liberal-socialista, modernizzatore di costumi sociali capace di colorare l’offerta televisiva per gli italiani che sembravano rassegnati a una vita in bianco e nero, editore generoso, leader impolitico prestato alla politica per rompere la cappa soffocante di un sistema bloccato dalla Guerra fredda della Prima Repubblica e crollato per mano giudiziaria”, dichiara in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. A lui dobbiamo il bipolarismo, la democrazia dell’alternanza, la solida volontà di governare con una destra matura e con il partito autonomista di Bossi, sussunto e costituzionalizzato. Contemporanea oltre ogni dire la sua migliore eredità: il garantismo; la vocazione riformista protesa verso la formula del premierato e la valorizzazione delle autonomie regionali di un’Italia unita e indivisibile fin dal nome del movimento da lui creato; il naturale istinto a mobilitare le energie degli italiani ricordandoci di portare sempre con noi ‘il Sole in tasca’. Silvio Berlusconi vive ogni giorno nella multiforme e colta operosità dei suoi figli così come nel pilastro popolare e sempre giovane di Forza Italia, al servizio della Nazione guidata dal governo del Presidente Giorgia Meloni”.