Corona su caso Signorini: “Nessuna differenza con editto bulgaro”

“Non c’è alcuna differenza don l’editto bulgaro di Berlusconi. Lo facevano con Biagi, Luttazzi e Santoro e oggi lo fanno con me, dovreste gridare allo scandalo. Tu chiami la Dda per farmi chiudere i social? Io ti rovino”. Lo ha detto Fabrizio Corona, arrivando in tribunale a Milano dopo il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di ‘Falsissimo’, attesa per il prossimo 26 gennaio e “rimuovere i contenuti già diffusi”.

Oltre al ricorso dei legali di Signorini, nei giorni scorsi, Mediaset ha presentato alla Dda un esposto contro Corona. “Io oggi ho il potere di una piattaforma libera – ha affermato – Ma uno con la storia che mi denuncia alla Dda? La trattativa Stato-mafia; dove ha preso i soldi. Dove ha preso i soldi Berlusconi per fare tutto quello che ha fatto? Tu chiami la Dda per farmi chiudere i social perché sono pericoloso, ma tu sei pazzo. Io ti rovino, li rovino“, ha aggiunto.

Corona è arrivato accompagnato dal suo storico avvocato Ivano Chiesa. “Se passa il principio per cui puoi impedire a uno di pubblicare qualcosa il giorno dopo, voi avete finito di lavorare“, ha sottolineato il legale.