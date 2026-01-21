Caso Signorini, Mediaset denuncia Corona: gli si vietino i social. Lui rincara: “Per fermarmi dovete spararmi”

Mediaset e Alfonso Signorini hanno chiesto alla Direzione distrettuale antimafia di Milano di attivarsi per chiedere una misura di prevenzione a carico di Fabrizio Corona che gli impedisca di utilizzare canali social, dispositivi elettronici e piattaforme telematiche per diffondere contenuti ritenuti lesivi come quelli al centro delle puntate del format ‘Falsissimo’ in cui ha accusato di violenze sessuali il conduttore auto sospeso del Grande Fratello. L’istanza è stata firmata dagli avvocati Salvatore Pino, per Mediaset, e Domenico Aiello per Signorini che è indagato per violenza sessuale ed estorsione nell’inchiesta nata dall’intervista a ‘Falsissimo’ all’ex concorrente del GF, Antonio Medugno. La società della famiglia Berlusconi ha anche denunciato l’ex agente dei vip in Procura a Milano per diffamazione aggravata e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda. Anche Signorini ha presentato una querela nelle scorse settimane per la quale Corona è indagato per diffamazione e violazione della legge sulla privacy. “Per fermarmi mi dovete sparare”, è stato il commento di Corona su Instagram.