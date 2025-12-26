Grande Fratello, Endemol avvia verifiche dopo le accuse di Corona a Signorini

Arriva una nota con un presa di posizione di Endemol, società che produce il ‘Grande Fratello’, dopo le accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, su presunti favori sessuali chiesti dal conduttore ad aspiranti concorrenti del reality. “Endemol Shine Italy s.p.a., produttore del Grande Fratello, prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma. In relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo”, si legge in una nota della società, in cui annuncia che “a tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché a tutela del programma e del relativo formato, ha comunque avviato le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma”. “Endemol Shine Italy – conlcude la nota – non intende commentare ulteriormente nel merito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche”.

Il caso

Durante le ultime due puntate del suo programma in onda su You Tube, ‘Falsissimo’ Corona ha letto conversazioni da chat e mostrato foto da messaggi tra il conduttore del ‘Grande Fratello’ e aspiranti concorrenti del reality show, parlando di favori sessuali chiesti da Signorini in cambio della partecipazione al programma di Canale 5 di alcuni ragazzi.

Nella foto Fabrizio Corona Milano – Italia – Cronaca Martedì, 23 Dicembre, 2025 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Fabrizio Corona’s arrival in court Milan – Italy – News Tuesday, 23 December, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse)

Corona sentito dai pm dopo la denuncia di Signorini

“Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi da Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troverano materiale allucinante. Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra“ aveva detto il 23 dicembre Fabrizio Corona dopo essere stato ascoltato per oltre un’ora dai pm di Milano a seguito della denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn. “Ho fatto i nomi oggi. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni” che sono state messe “anche a verbale. Per tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i giri di Signorini e di tutte le sue amicizie. Ho raccolto più di 100 testimonianze”. Secondo Corona “due denunce devono essere depositate entrambe entro questa settimana. Antonio Medugno la farà domani”.