Addio alle gemelle Kessler: la fotogallery

Le gemelle Kessler sono morte. Le icone dello spettacolo, simbolo degli anni d’oro della televisione italiana, avevano 89 anni. Dagli esordi a Studio Uno, e attraversando un po’ tutti i varietà più popolari della tv di Stato, con le loro coreografie hanno fatto la storia del piccolo schermo. Nate a Nerchau, in Sassonia, Alice ed Ellen Kessler lasciarono la Ddr prima della costruzione del Muro. Formate come ballerine, ottennero il loro primo ingaggio nel 1952 al teatro di rivista Palladium di Duesseldorf. A 18 anni arrivò la svolta con l’ingaggio al celebre Lido di Parigi, trampolino di una carriera internazionale. Dopo i fasti degli anni ’60 in Rai, nel 1988 arrivò anche il programma sulla rete pubblica italiana ‘La fabbrica dei sogni’, dove per la prima volta apparvero in ruoli separati. Nel 2006 le due sorelle donarono in vita il loro patrimonio a ‘Medici Senza Frontiere’. Pur avendo avuto relazioni stabili, non si sposarono mai. Dal 1986 vivevano insieme in un’unica abitazione bifamiliare con ingresso comune a Grünwald.