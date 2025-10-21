Il Collegio, arriva la nona stagione: 18 studenti alle prese con l'esame di terza media

A pochi giorni dal suono della campanella più famosa della Tv, è tutto pronto per il ritorno de ‘Il Collegio‘, il docu-reality diventato un vero e proprio cult generazionale, presentato in anteprima a Napoli il 21 ottobre durante la 77esima edizione del Prix Italia – il concorso internazionale per broadcaster della Rai – e disponibile su RaiPlay dal 23 ottobre.

Diciotto nuovi allievi si siederanno tra i banchi di scuola del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise, per misurarsi con il severo corpo docente e puntare a superare l’esame di terza media. La classe protagonista si troverà catapultata nel 1990: l’anno del crollo definitivo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela, dell’indimenticabile Mondiale di calcio di Italia ‘90, dei walkman sempre accesi e delle cassette registrate a casa. Alla guida del collegio ci sarà ancora l’inimitabile preside Paolo Bosisio mentre dietro la cattedra ritroveremo: Andrea Maggi, prof di italiano ed educazione civica, Maria Rosa Petolicchio, docente di matematica e scienze, David. W Callahan, insegnante di inglese e poi ancora Alessandro Carnevale, prof di arte, e Luca Raina per storia e geografia. Ai docenti storici si aggiungeranno tre nuove professoresse: Giusi Serra per musica, Lucia Bello per educazione fisica e la dottoressa Monica Calcagni, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia, che terrà un corso di educazione sessuale.