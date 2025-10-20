Prix Italia, al Teatro San Carlo di Napoli festa per i 20 anni de "Il Commissario Ricciardi". In arrivo la terza stagione

“Il Commissario Ricciardi”, serie televisiva di grande successo prodotta da Rai Fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni compie 20 anni. Al Prix Italia, concorso internazionale promosso dalla Rai dedicato alle migliori produzioni radio, tv e digital in svolgimento al Teatro San Carlo di Napoli Maurizio De Giovanni e Lino Guanciale, attore che interpreta il Commissario Ricciardi, annunciano la terza stagione. “Sono fiero e felice perché a vent’anni di distanza Ricciardi è entrato nell’immaginario collettivo” dice De Giovanni.