Lazio-Roma, il meteorologo Filippo Thiery celebra la vittoria giallorossa con uno sfottò in diretta su Rai 3

I tifosi della Roma continuano a celebrare la vittoria nel derby contro la Lazio per 1-0, grazie al gol decisivo di Lorenzo Pellegrini. Tra meme e sfottò social l’eco di questa partita continua a far parlare tifosi e appassionati. Tra loro anche il meteorologo Filippo Thiery che, ospite di Geo su Rai 3, ha voluto celebrare il successo giallorosso con uno sfottò ironico legato al meteo, mostrando il tramonto a Palo Laziale e aggiungendo un tocco di leggerezza a un derby che rimarrà nella memoria dei tifosi per molto tempo.

Durante la puntata del 24 settembre 2025, Thiery (dichiarato tifoso romanista) ha mostrato il tramonto a Palo Laziale, piccolo comune del litorale romano. Questo riferimento al “Palo Laziale” è diventato uno sfottò tra i tifosi romanisti dopo il palo colpito da Danilo Cataldi durante il derby.

“Ieri sera (lunedì sera, ndr), come sappiamo, cadeva il momento dell’equinozio d’autunno. E domenica sera, approfittando delle condizioni meteo del cielo ancora sereno sul centro Italia, ho catturato per voi l’ultimo tramonto dell’estate astronomica su una località del litorale romano: Palo Laziale”, spiega Thiery. “Siamo nel comune di Ladispoli ed ecco il momento che si ripete ogni sera, quando i colori più sbiaditi del ciclo diurno lasciano spazio all’accendersi delle tinte calde”.

Con questo racconto, Thiery ha trasformato l’osservazione del cielo in un vero e proprio omaggio alla bellezza del litorale romano, unendo la passione per la meteorologia a un tocco di ironia dopo il derby Roma-Lazio.

Il video condiviso sui social è diventato virale

Lo stesso Thiery ha condiviso l’estratto del suo intervento su X dove è diventato virale tra i tifosi romanisti ma anche tra i tifosi biancocelesti che però non hanno apprezzato l’ironia.

“L’ultimo tramonto dell’estate 2025, immortalato per voi domenica sera in una località del litorale romano che è sempre un piacere raccontare, lì dove pregio naturalistico, affascinanti intrighi della Storia dell’Arte e fatti dell’attualità si incontrano: Palo Laziale.”

Thiery, noto tifoso della Roma, ha spesso utilizzato il meteo per esprimere la sua passione calcistica, come nel caso del meteo in portoghese in omaggio a José Mourinho o dei riferimenti ai tiri di Mancini del vento dopo un gol del difensore alla Lazio.