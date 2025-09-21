Alla Roma il derby della Capitale: la Lazio sconfitta 1-0

La Roma supera la Lazio per 1-0 nel derby della Capitale disputato allo Stadio Olimpico. Decide la rete al 38′ di Lorenzo Pellegrini, alla sua prima stagionale da titolare. Debutto dunque vincente per il tecnico Gasperini che era al suo primo derby capitolino.
Lazio-Roma 0-1: il tabellino
Marcatori: 38’ pt Pellegrini (R)
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (dal 1’ st Pellegrini Lu.); Guendouzi, Rovella (dal 1’ st Cataldi), Dele-Bashiru (dal 13’ pt Belahyane); Pedro (dal 33’ st Noslin), Dia (dal 16’ st Castellanos), Zaccagni. All.: Sarri
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante (dal 35’ st El Aynaoui), Koné, Angelino (dal 35’ st Tsimikas); Soulé (dal 28’ st Baldanzi), Pellegrini Lo. (dal 28’ st Pisilli); Ferguson (dal 20’ st Dovbyk). All.: Gasperini
Ammoniti: 37’ st Ndicka (R), 43’ st Gila (L)
Espulsi: 40’ st Belahyane (L)