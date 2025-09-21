Accesso Archivi

Alla Roma il derby della Capitale: la Lazio sconfitta 1-0

A decidere la stracittadina una rete firmata da Pellegrini

La Roma supera la Lazio per 1-0 nel derby della Capitale disputato allo Stadio Olimpico. Decide la rete al 38′ di Lorenzo Pellegrini, alla sua prima stagionale da titolare. Debutto dunque vincente per il tecnico Gasperini che era al suo primo derby capitolino.


Lazio-Roma 0-1: il tabellino

Marcatori: 38’ pt Pellegrini (R)

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (dal 1’ st Pellegrini Lu.); Guendouzi, Rovella (dal 1’ st Cataldi), Dele-Bashiru (dal 13’ pt Belahyane); Pedro (dal 33’ st Noslin), Dia (dal 16’ st Castellanos), Zaccagni. All.: Sarri

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante (dal 35’ st El Aynaoui), Koné, Angelino (dal 35’ st Tsimikas); Soulé (dal 28’ st Baldanzi), Pellegrini Lo. (dal 28’ st Pisilli); Ferguson (dal 20’ st Dovbyk). All.: Gasperini
Ammoniti: 37’ st Ndicka (R), 43’ st Gila (L)
Espulsi: 40’ st Belahyane (L)

