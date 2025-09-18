L'estate nei tuoi occhi 3, il cast a Parigi per il finale di stagione

Lola Tung, Gavin Casalegno e Christopher Briney, i protagonisti di ‘L’estate nei tuoi occhi’, hanno partecipato alla proiezione dell’ultimo episodio della serie tv a Parigi, uscito ieri 17 settembre su Prime. Lo show prodotto da Amazon, che ha avuto grande successo in tutto il mondo, tuttavia non finirà con la terza stagione: l’autrice dei libri su cui si basa la serie, Jenny Han, ha annunciato che presto arriverà un film. La storia racconta di una giovane adolescente Belly Conklin che si trova coinvolta in un triangolo amoroso con i fratelli Conrad e Jeremiah Fisher, che conosce fin dall’infanzia.