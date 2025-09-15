Emmy Awards 2025, trionfano serie ‘The Studio’, ‘Adolescence’ e ‘The Pitt’: ecco tutti i premi assegnati

Agli Emmy Awards 2025 ‘The Studio’ ha vinto il premio come miglior serie comica e ha battuto il record di 13 statuette in una stagione con serie comedy, mentre ‘Adolescence’ e ‘The Pitt’ si sono aggiudicati gli altri premi principali della serata. “Sono sinceramente imbarazzato da quanto mi renda felice questo”, ha detto il co-creatore della serie Seth Rogen con la sua tipica risata, circondato dal cast e dalla troupe della serie di successo di Apple TV+.

Tutti e quattro gli Emmy assegnati durante la trasmissione CBS di domenica sera dal Peackock Theater di Los Angeles sono andati a Rogen. Oltre al premio per la serie comica, ha vinto anche quello per la migliore regia con il co-creatore di ‘The Studio’ e collaboratore di lunga data Evan Goldberg, e per la migliore sceneggiatura con Goldberg e altri.

Seth Rogen con i suoi quattro premi (Foto Lisa O’Connor/Invision for the Television Academy/AP Content Services)

‘The Pitt’ ha vinto il premio come miglior serie drammatica, mentre la star Noah Wyle ha vinto il premio come miglior attore in una serie drammatica, ottenendo il suo primo Emmy dopo cinque nomination senza vittorie negli anni ’90 per ‘ER’.

Katherine LaNasa ha anche vinto il premio come miglior attrice non protagonista per la serie medica di HBO Max che ha dedicato una serata a Cenerentola, superando pesi massimi come ‘Severance’ e ‘The White Lotus’ per il primo premio.

Le sei statuette per l’acclamata serie Netflix ‘Adolescence’, la storia di un tredicenne britannico accusato di un omicidio, includono il premio come miglior attore per il co-creatore Stephen Graham e quello come miglior attore non protagonista per il quindicenne Owen Cooper, che è diventato il più giovane vincitore di un Emmy in oltre 40 anni.

Il premio come miglior attrice non protagonista è andato a Erin Doherty, che ha interpretato una terapista al fianco di Cooper in un episodio avvincente che, come tutti e quattro gli episodi di ‘Adolescence’, è stato girato in un’unica ripresa. Graham ha vinto anche per la sceneggiatura.

Tillman primo attore afroamericano premiato come miglior non protagonista

Tramell Tillman è il primo attore afroamericano a vincere un Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo in ‘Severance’. Domenica, nel backstage, Tillman ha parlato del “lavoro meraviglioso” svolto da decine di attori di colore prima di lui, tra cui i defunti Andre Braugher e Michael K. Williams. “Sono stato affascinato dal loro lavoro per anni e ho preso spunto da loro, quindi sono onorato di essere in questa categoria”, ha detto Tillman. L’attore, 40 anni, ha ringraziato sua madre nel suo discorso di ringraziamento, che, come ha detto ai giornalisti nel backstage, “è stata lì per me quando nessun altro c’era e quando nessun altro poteva esserci. Non c’è niente come l’amore di una madre“. La sua vittoria ha portato a un totale di otto Emmy Awards per ‘Severance’, che quest’anno ha guidato le nomination con un totale di 27 candidature. Britt Lower si è anche aggiudicata il premio come migliore attrice protagonista in una serie drammatica.

Emmy Awards, tutti i premi assegnati

‘The Studio’ ha fatto la storia alla 77esima edizione dei Primetime Emmy Awards vincendo 13 premi, diventando la serie comica più premiata in una singola stagione. Ha battuto il precedente record di 11 stabilito da ‘The Bear’ l’anno scorso.

‘The Pitt’ ha vinto il premio come miglior serie drammatica e ha consegnato a Noah Wylie il premio come miglior attore in una serie drammatica per la sua interpretazione di un medico del pronto soccorso saggio ma stanco. ‘Adolescence’ ha vinto sei premi nelle categorie miniserie, tra cui quello come miglior attore non protagonista per il quindicenne Owen Cooper. ‘Severance’ è entrato nella cerimonia come miglior candidato assoluto e ha finito per vincere due trofei per la recitazione.

Ecco tutti vincitori degli Emmy di domenica:

Miglior serie drammatica: The Pitt;

Miglior serie comica: The Studio;

Miglior miniserie o serie antologica: Adolescence;

Miglior reality competition: The Traitors;

Miglior talk show: The Late Show With Stephen Colbert;

Miglior variety series (scripted): Last Week Tonight With John Oliver;

Miglior speciale varietà (live): SNL50: The Anniversary Special;

Miglior attore in una serie drammatica: Noah Wyle, The Pitt;

Miglior attrice in una serie drammatica: Britt Lower, Scissione (Severance);

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Tramell Tillman, Scissione (Severance);

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Katherine LaNasa, The Pitt;

Miglior attore in una miniserie o film tv: Stephen Graham, Adolescence;

Miglior attrice in una miniserie o film tv: Cristin Milioti, The Penguin;

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film tv: Owen Cooper, Adolescence;

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film tv: Erin Doherty, Adolescence;

Miglior attore in una serie comica: Seth Rogen, The Studio;

Miglior attrice in una serie comica: Jean Smart, Hacks;

Miglior attore non protagonista in una serie comica: Jeff Hiller, Somebody Somewhere;

Miglior attrice non protagonista in una serie comica: Hannah Einbinder, Hacks;

Miglior sceneggiatura drammatica: Dan Gilroy, Andor;

Miglior sceneggiatura comedy: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez, The Studio;

Miglior sceneggiatura miniserie: Jack Thorne, Stephen Graham, Adolescence;

Miglior sceneggiatura varietà: Last Week Tonight With John Oliver;

Miglior regia serie drammatica: Adam Randall, Slow Horses;

Miglior regia comedy: Seth Rogen, The Studio;

Miglior regia miniserie: Philip Barantini, Adolescence.



