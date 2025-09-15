Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 15 settembre 2025

Ultima ora

Emmy Awards 2025, trionfo per ‘The Studio’ – Le foto della serata

Emmy Awards 2025, trionfo per ‘The Studio’ – Le foto della serata
Seth Rogen con i suoi quattro premi (Foto Lisa O’Connor/Invision for the Television Academy/AP Content Services)
LaPresse
LaPresse

La premiazione al Peackock Theater di Los Angeles

Trionfo per ‘The Studio’ agli Emmy Awards 2025: la serie ha vinto il premio come miglior serie comica e ha battuto il record di 13 statuette in una stagione con serie comedy, mentre ‘Adolescence’ e ‘The Pitt’ si sono aggiudicati gli altri premi principali della serata. Successo personale per Seth Rogen, che ha vinto quattro premi al Peackock Theater di Los Angeles. Oltre al premio per la serie comica, ha vinto anche quello per la migliore regia con il co-creatore di ‘The Studio’ e collaboratore di lunga data Evan Goldberg, e per la migliore sceneggiatura con Goldberg e altri.

Ecco tutte le foto della serata.

© Riproduzione Riservata