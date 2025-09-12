Pippo Baudo, il testamento e l’eredità: scontro tra la segretaria Dina Minna e Katia Ricciarelli

Continua lo scontro sull’eredità di Pippo Baudo dopo l’apertura del testamento del presentatore. Dopo le ultime interviste dell’ex moglie di Baudo, Katia Ricciarelli, arriva la dura risposta della collaboratrice Dina Minna intervistata da LaPresse. “Confermo che è stata fatta una diffida nei confronti della signora Katia Ricciarelli. La mia assistita è esasperata da questi continui interventi su cose che non la riguardano, interferisce su questioni che non la riguardano e si permette di dare giudizi sui criteri adottati da Pippo Baudo sul suo testamento. Allora i figli cosa dovrebbero commentare? Parliamo di cose ridicole, di pessimo gusto e che entrano nei rapporti privati tra Pippo e la sua collaboratrice da 35 anni, che ha vissuto tutte le vicende, carriera, salute, vita e negli ultimi tempi di fragilità”, ha detto Jacopo Pensa, avvocato della Minna.

La diffida dei legali di Dina Minna a Katia Ricciarelli

La diffida avrà effetto già dalla prossima intervista di Ricciarelli che andrà in onda a ‘Verissimo’ sabato 13 settembre: “Cosa ci aspettiamo? L’intervista è stata già registrata – spiega l’avvocato – Mediaset sa che c’è una lamentela di questa signora, quello che interferisce nella privacy è completamente rigettato dall’interessata. Vedremo come viene questa intervista e decideremo. Gli eventuali passi successivi? Saranno congrui rispetto a quello che lei dirà. Se saranno cose denigranti o che offendono la dignità di Minna e di Pippo si reagirà in qualche modo”.

Cosa ha detto Katia Ricciarelli

Ricciarelli è tornata a parlare della scomparsa di Baudo in un’intervista al Messaggero: “Non so neanche di cosa sia morto. Nulla di nulla. Il nostro è stato un matrimonio che è durato diciott’anni, dal 1986 al 2004. Sono tanti. E anche dopo il divorzio del 2007 siamo rimasti in contatto. Mi aspettavo da parte di chi gli stava accanto un minimo di cortesia”, aveva detto Ricciarelli. “Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro”, ha aggiunto. “Sono stata la prima a raccontare come quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici in comune si sfogavano con me perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Detto questo, io non avrei mai immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare per un’ultima volta quello che è stato il mio compagno di vita per diciott’anni. Ho appreso la notizia della morte di Pippo tramite messaggi di condoglianze scritti da amici e colleghi, la sera del 16 agosto”, ha sottolineato.

A Dina Minna, storica assistente di Pippo Baudo, il conduttore scomparso ha lasciato quasi la stessa frazione di eredità dei figli, Tiziana e Alessandro. L’eredità del presentatore, morto il 16 agosto scorso, si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro.