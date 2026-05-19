Australia, trovano una rana viva in una busta di insalata: il video

(LaPresse/AP) – Compra insalata in busta e ci trova una rana viva dentro: è successo a un ragazzo australiano che ha condiviso l’esperienza con i suoi coinquilini. I quattro – che condividono una casa a Esperance, in Australia occidentale – hanno adottato la rana, chiamandola Greg, ma solo per poco tempo. All’emittente Australian Broadcasting Corp i coinquilini hanno raccontato di averla liberata, ma non senza uno spuntino di lattuga: “Viviamo vicino a una diga, quindi è riuscita a tornare vicino all’acqua e uscire all’aperto”, hanno raccontato Laura Jones e Billy Le Pine, due dei coinquilini.