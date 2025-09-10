Pippo Baudo, nel testamento a segretaria Dina Minna quasi stessa quota eredità dei figli

A Dina Minna, storica assistente di Pippo Baudo, il conduttore scomparso ha lasciato quasi la stessa frazione di eredità dei figli, Tiziana e Alessandro. Lo scrive il Messaggero, aggiungendo che martedì nello studio del notaio Renato Carraffa, a Bracciano, è stato aperto il testamento di Baudo. L’eredità del presentatore, morto il 16 agosto scorso, “si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro”. Anche se la cifra precisa “non è nota” considerando “che ognuno dei suoi 13 Sanremo gli sarebbe valso 800mila euro l’uno, il conto supera i 10 milioni di euro”. Ci sono poi, oltre i contratti televisivi, i diritti di immagine e i guadagni derivanti dalle campagne pubblicitarie.

Il conduttore aveva diverse proprietà immobiliari

Ci sono anche diverse proprietà: un terreno a Fiano Romano, 10 terreni a Noto, sei a Siracusa e cinque case a Roma, una zona Prati e le altre in centro. A Mascalucia (Catania) Baudo era invece socio di due aziende attive “nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali”. Baudo aveva scritto il suo testamento di cui, fino a ieri, nessuno conosceva il contenuto. Alla lettura delle ultime volontà del conduttore erano presenti anche i suoi avvocati a cui “potrebbe essere stata fatta una donazione”. E non escluso che Baudo “abbia destinato parte della sua eredità a opere benefiche”.