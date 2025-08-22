Fognini concorrente a ‘Ballando con le Stelle’

“Dal campo alla pista, la sfida continua: Fabio Fognini entra in gioco a #BallandoConLeStelle 2025″. Così sull’account del programma di Milly Carlucci viene annunciata la partecipazione dell’ex tennista. Nel video si vede Fognini che palleggia su un campo e poi dichiara: “Lo so che mi vedete ancora vestito da tennis ma quest’anno ho deciso di scendere in pista. Mi vedrete a ‘Ballando con le Stelle’. Ci metterò tanta passione e allegria e spero di azzeccare qualche passo”. Fognini si unisce ai già annunciati: Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical. Maurizio Ferrini con la Signora Coriandoli, Marcella Bella, Barbara d’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli.

Vita e carriera

Fognini è sposato con Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open nel 2015, con la quale ha tre figli. Dopo il match con Alcaraz, ha chiesto una maglietta del campione spagnolo da regalare al loro primogenito.

Tennista talentuoso e dal carattere focoso, Fognini è stato spesso al centro di polemiche per i suoi comportamenti in campo, che gli sono costati numerose multe. A Wimbledon nel 2019 fu sanzionato con 3.000 dollari per aver detto di “sperare che esplodesse una bomba nel club”, mentre nel 2014 ricevette una multa record di 27.500 dollari per una serie di intemperanze.

Nel 2017 fu messo in libertà vigilata per due anni dal Board degli Slam dopo aver insultato una giudice di sedia agli US Open, venendo anche squalificato dal doppio.

Fognini lascia il tennis con nove titoli ATP in singolare, l’ultimo dei quali vinto a Montecarlo nel 2019. Nello stesso anno ha raggiunto la posizione numero 9 del ranking mondiale, diventando il primo italiano tra i primi 10 dal 1979. Prima di Wimbledon, occupava la 138ª posizione.

I complimenti di Alcaraz a Wimbledon

E’ finito con una sconfitta per Fabio Fognini il match di Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz, ma durante il match, durato oltre 4 ore e finito al quinto set, ci è scappato anche un commento tra l’ironico e lo spazientito: “Che livello, questo può giocare fino a 50 anni” dice Alcaraz. Fognini ha in realtà 38 anni e questo era il suo ultimo Wimbledon, perché si ritirerà. Alcaraz dunque sembra dire che non ha senso questo ritiro perché il livello di Fognini è talmente alto che “può giocare anche fino a 50 anni”, come si lascia sfuggire in spagnolo, un po’ ridendo e un po’ spazientito. A ridere sono soprattutto i commentatori italiani, che definiscono la frase di Alcaraz un complimento per Fognini.