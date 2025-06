Una battaglia sul Center Court con l'azzurro che sta impegnando allo stremo il campione in carica

Un match durissimo sul Center Court di Wimbledon 2025, nella prima giornata dello Slam londinese, tra il campione in carica Carlos Alcaraz e il nostro Fabio Fognini. L’azzurro di Arma di Taggia, 38 anni, alla sua ultima apparizione sull’erba dell’All England Club, ha costretto lo spagnolo, numero 2 del mondo, a giocarsi la partita al quinto set con quasi 4 ore di match già alle spalle.

FOGNINI FORCES A FIFTH 😲

The Italian takes the fourth set 6-2 against Carlos Alcaraz on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/mNyoLZ0Xkj

— Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025