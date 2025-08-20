Funerali Pippo Baudo, l'arrivo di La Russa e Schifani alla chiesa di Santa Maria della Stella

“Io ho fatto poca strada per venire, sono sull’Etna, un’ora. Ne avrei fatta molta di più per ricordare Pippo. La prima volta che ho sentito il suo nome avevo nove anni: mio cugino organizzava la festa della matricola a Paternò e parlando con mio fratello disse: ‘dobbiamo invitare a condurre lo spettacolo, te lo ricordi Pippo? L’abbiamo conosciuto, Pippo Baudo!’. Ecco, io l’ho scoperto a 9 anni, dopo l’ha scoperto tutta l’Italia e non l’ha dimenticato e non lo dimenticherà”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima di entrare nella chiesa della Madonna della Stella a Militello Val di Catania per i funerali di Pippo Baudo. Poco dopo è arrivato anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, senza rilasciare dichiarazioni.