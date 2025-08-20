Funerali Pippo Baudo a Militello – La diretta

Dopo la camera ardente al Teatro delle Vittorie, il feretro è arrivato nel Catanese per l’estremo saluto

Migliaia di persone a Militello in Val di Catania per i funerali di Pippo Baudo, morto sabato scorso a 89 anni. La cerimonia alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria della Stella. Questa mattina, intanto, è stata aperta la camera ardente con oltre 200 persone in fila. Il feretro è arrivato ieri notte nel paese natale del celebre conduttore e autore televisivo.

