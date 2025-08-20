Accesso Archivi

Funerali Pippo Baudo a Militello – La diretta

L’uscita del feretro di Pippo Baudo dalla camera Ardente allestita al Teatro delle Vittorie. Roma, 19 Agosto 2025 (foto Valentina Stefanelli / LaPresse)
Dopo la camera ardente al Teatro delle Vittorie, il feretro è arrivato nel Catanese per l’estremo saluto

Migliaia di persone a Militello in Val di Catania per i funerali di Pippo Baudo, morto sabato scorso a 89 anni. La cerimonia alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria della Stella. Questa mattina, intanto, è stata aperta la camera ardente con oltre 200 persone in fila. Il feretro è arrivato ieri notte nel paese natale del celebre conduttore e autore televisivo.

Lo streaming in diretta

I funerali di Pippo Baudo – La diretta
Dopo due giorni di flusso ininterrotto di omaggi e commozione al Teatro delle Vittorie, a Roma, dove era stata allestita la camera ardente per Pippo Baudo, oggi ti terranno i funerali. La cerimonia funebre è in programma alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania.
A Militello oltre 200 persone in fila per rendere omaggio a Pippo Baudo

È stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania la camera ardente per Pippo Baudo con oltre 200 persone in fila per rendere omaggio al feretro dello storico concittadino giunto ieri notte nel paese natale del conduttore e autore televisivo. I funerali in chiesa si terranno con inizio alle 15.30. 

