Funerali Pippo Baudo a Militello – La diretta

Migliaia di persone a Militello in Val di Catania per i funerali di Pippo Baudo, morto sabato scorso a 89 anni. La cerimonia alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria della Stella. Questa mattina, intanto, è stata aperta la camera ardente con oltre 200 persone in fila. Il feretro è arrivato ieri notte nel paese natale del celebre conduttore e autore televisivo.
È stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania la camera ardente per Pippo Baudo con oltre 200 persone in fila per rendere omaggio al feretro dello storico concittadino giunto ieri notte nel paese natale del conduttore e autore televisivo. I funerali in chiesa si terranno con inizio alle 15.30.