Pippo Baudo, i funerali il 20 agosto a Militello in diretta tv

La Chiesa di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania ospiterà i funerali di Pippo Baudo, che si terranno mercoledì 20 agosto alle ore 16. Il celebre conduttore televisivo è scomparso sabato 16 agosto all’età di 89 anni e oggi è stata chiusa la camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie, a Roma.

L’ultimo saluto a Pippo Baudo con dirette, speciali e approfondimenti

Quella di mercoledì sarà una giornata dalla programmazione particolare per l’intera Rai in occasione della cerimonia funebre. Già dal mattino, dalle 8.00 e fino alle 18.30, RaiNews24 seguirà con ampie dirette l’omaggio al popolare presentatore nella camera ardente e la cerimonia funebre, officiata nella Chiesa di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania, città d’origine di Baudo, che sarà trasmessa in diretta dal Tg1 a partire dalle 16.00.

Previsti, poi, in tutte le edizioni dei telegiornali – Tg1, Tg2 e Tg3 – dirette e collegamenti con Militello, mentre anche la TgR Sicilia seguirà i funerali con i suoi inviati, con dirette all’interno delle due edizioni quotidiane dei Telegiornali Regionali, alle 14 e alle 19.35 e nei Giornali Radio, con servizi dedicati al presentatore, al suo pubblico, a chi lo ha conosciuto e alla sua Sicilia.

Su Rai Radio 1, poi, dalle 15.30 alle 18.00 andrà in onda lo Speciale ‘Pippo, l’ultimo saluto’, condotto da Miriam Mauti e Marcella Sullo, con ospite in studio Federica Gentile. Anche su Rainews.it, il portale dell’informazione della Rai, infine, sarà possibile seguire in diretta streaming i funerali, dalle 15.30 alle 18.10, con la possibilità di avere notizie live sulle esequie con una non-stop testuale e multimediale.

Su Rai1 puntata speciale sui 13 Festival di Sanremo di Pippo Baudo

Un omaggio al Re indiscusso del Festival. ‘Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo’ è la proposta di prima serata della direzione Intrattenimento Prime Time per celebrare, con una puntata speciale in onda su Rai 1 mercoledì 20 agosto alle 21.30, Pippo Baudo e i suoi 13 Festival di Sanremo, consacrandolo come il conduttore più iconico della kermesse. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e momenti indimenticabili, si snoda un appassionante viaggio dagli anni ’60 ai 2000, tra debutti storici, grandi performance, colpi di scena e aneddoti dietro le quinte.