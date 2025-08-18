Accesso Archivi

Pippo Baudo, i vip alla camera ardente: Fiorello, Lino Banfi, Mara Venier – Le foto

Katia Ricciarelli, Mara Venier e Giorgio Assumma rendono omaggio a Pippo Baudo nella camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie di Roma (foto LaPresse/Roberto Monaldo)
Presenti esponenti del mondo dello spettacolo, oltre ai politici

Katia Ricciarelli, Mara Venier e Gloria Guida hanno raggiunto il Teatro delle Vittorie, a Roma, per rendere omaggio al feretro di Pippo Baudo, scomparso sabato all’età di 89 anni. La conduttrice è stata tra le prime ad arrivare prima dell’apertura al pubblico della camera ardente prevista per le 10. Intorno alle 9 è arrivato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Presente anche il ministro della cultura, Alessandro Giuli

Ci sono anche Fiorello, Lino Banfi e tanti altri esponenti del mondo della Tv.

