Pippo Baudo, i vip alla camera ardente: Fiorello, Lino Banfi, Mara Venier – Le foto

Katia Ricciarelli, Mara Venier e Gloria Guida hanno raggiunto il Teatro delle Vittorie, a Roma, per rendere omaggio al feretro di Pippo Baudo, scomparso sabato all’età di 89 anni. La conduttrice è stata tra le prime ad arrivare prima dell’apertura al pubblico della camera ardente prevista per le 10. Intorno alle 9 è arrivato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Presente anche il ministro della cultura, Alessandro Giuli.

Ci sono anche Fiorello, Lino Banfi e tanti altri esponenti del mondo della Tv.