X Factor 2025, va in scena il karaoke dei giudici durante le selezioni

Durante le selezioni di X Factor 2025 sono arrivate le performance a sorpresa dei giudici del talent show della nuova edizione, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi (con Giorgia nel backstage). Il pubblico le ha accolte con un’ovazione. Il programma arriva l’11 settembre su Sky e Now. Nelle pause delle selezioni il quartetto composto da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno cantato hit della musica italiana: prima Maledetta Primavera, popolarissimo inno di Loretta Goggi che si può cantare solo a pieni polmoni, poi Finché la barca va, l’allegro brano – forse il più conosciuto – della inimitabile Orietta Berti; fino a Ballo Ballo di Raffaella Carrà, colei che ha portato il pop nelle case degli italiani, che non si può cantare senza ballare e già alle prime note fa scattare in piedi non solo i quattro giudici ma anche tutto il pubblico e pure, nel backstage, la conduttrice Giorgia.