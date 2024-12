La cantante 17enne in squadra con il giudice Manuel Agnelli. A Piazza del Plebiscito a Napoli 16mila spettatori

E’ Mimì la vincitrice di X Factor 2024. La finalissima di questa edizione, andata in scena a Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a 16mila spettatori, ha incoronato la cantante della squadra del giudice Manuel Agnelli. Secondi classificati Les Votives, terzi I Patagarri, quarto Lorenzo Salvetti.

Chi è la nuova regina di X Factor

Mimì Caruso, questo il nome completo della nuova regina del talent show, ha 17 anni e viene da Usmate Velate (Monza-Brianza). Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop. Il suo percorso a X Factor è stato caratterizzato da brani spesso imponenti e impegnativi come “Figures”, il brano di Jessie Reyez che alle Audizioni le aveva fatto guadagnare l’X Pass da parte del suo giudice Manuel Agnelli, “Godspeed” di Frank Ocean, “EARFQUAKE” di Tyler, The Creator, “Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi, “Something On Your Mind” di Karen Dalton, “I Will Survive” di Gloria Gaynor (nella versione dei Cake), “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, “Lilac Wine” nella versione di Nina Simone, “Strange Fruit” di Billie Holiday e “Mi sei scoppiata dentro il cuore” di Mina.

Il suo inedito – firmato Warner Music Italy e disponibile, come gli altri brani originali degli altri concorrenti di #XF2024, su tutte le piattaforme digitali – è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi. La finalissima si è aperta tra i fuochi d’artificio attorno a Piazza del Plebiscito e con la performance del super ospite internazionale Robbie Williams che ha presentato il suo ultimo singolo “Forbidden Road”, prima di tornare sul palco per un medley con le sue hit “Let Me Entertain You”, “Rock DJ” e “Angeles” facendo cantare tutti in un immenso karaoke.

Paola Iezzi, per un attimo, ha svestito i panni del giudice e ha presentato live in anteprima assoluta il suo nuovo singolo “Club Astronave”, prima di farsi raggiungere a sorpresa dalla sorella Chiara per un medley dei loro grandi successi “Festival”, “Vamos a bailar”, “Furore” e Festa totale”.

E nella grande serata di Piazza del Plebiscito è arrivato poi il momento di Gigi D’Alessio per un omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli con una interpretazione piano e voce di “Napule è” di Pino Daniele che ha scaldato i 16mila spettatori.

Le performance della finale

La serata, divisa in 3 manche, è entrata nel vivo, prima con i rispettivi My Song dei finalisti, in cui ogni artista ha portato un pezzo che lo rappresenta al meglio: Lorenzo ha cantato “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta, Mimì ha sprigionato tutta la sua energia su “Because The Night” di Patti Smith; I Patagarri hanno spiazzato a suon di jazz con “Cam-Camini’”, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonché colonna sonora di “Mary Poppins”; i Les Votives, infine, si sono esibiti con un’intensa “Someone Like You” di Adele.

A seguire, è stato il momento della seconda manche con la giostra dei quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024: quattro energici e velocissimi medley che hanno riassunto il percorso nello show di ciascuno di loro. E infine, nella terza e ultima manche hanno ripresentato il proprio inedito, firmato da Warner Music e disponibili su tutte le piattaforme digitali: Lorenzo Salvetti “Mille concerti”, Mimì “Dove si va”, I Patagarri “Caravan” e Les Votives “Monsters”. E poi il gran finale, con lo svelamento della classifica e la proclamazione della vincitrice.

