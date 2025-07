‘Mercoledì’ Addams, di cosa parla la seconda stagione su Netflix

Arriva il 6 agosto la prima parte della seconda stagione di ‘Mercoledì‘, la serie tv di Tim Burton su Netflix dedicata a Mercoledì Addams.

La trama

Nella seconda stagione della serie, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Il trailer della seconda stagione di ‘Mercoledì’ Addams

Cast principale: Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor, Hunter Doohan

Guest Stars: Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Haley Joel Osment, Frances O’Connor, Lady Gaga

Chi è il regista Tim Burton

Tim Burton, che in carriera ha appassionato il pubblico mondiale con pellicole iconiche come “Beetlejuice – Spiritello Porcello”, “Batman”, “Edward mani di forbice”, “Nightmare before Christmas”, “Ed Wood”, “Il mistero di Sleepy Hollow”, “Big Fish – Le storie di una vita incredibile”, “La sposa cadavere”, “Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street”, “La Fabbrica di Cioccolato”, “Frankenweenie”, firma la regia di 4 episodi della seconda stagione di “Mercoledì”.