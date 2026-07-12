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lunedì 13 luglio 2026

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Addio al top manager Paolo Fresco: “l’Americano” fu ai vertici di Fiat e General Electric

Addio al top manager Paolo Fresco: “l’Americano” fu ai vertici di Fiat e General Electric
Paolo Fresco (Foto di R. Franceschini/LaPresse)
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John Elkann: “Ci ha lasciato un grande italiano”

L’economia italiana è in lutto. È morto all’età di 93 anni Paolo Fresco, presidente della Fiat dal giugno 1998 al febbraio 2003 (ruolo in cui lo aveva voluto Gianni Agnelli) e per oltre trent’anni ai vertici della General Electric. A Torino era soprannominato “l’Americano” e alla guida della Fiat disegnò l’accordo con General Motors.

Addio al top manager Paolo Fresco: “l’Americano” fu ai vertici di Fiat e General Electric
Gianni Agnelli e Paolo Fresco (Foto di Larini/LaPresse)

Il saluto di John Elkann

“Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, e per me soprattutto un amico, oltre che mentore generoso, per il sostengo che mi diede agli inizi della mia carriera. Sempre leale alla mia famiglia e apprezzato da chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui, nei suoi cinque anni da Presidente seppe dare alla Fiat prospettive mondiali, ponendo le basi per il rilancio degli anni Duemila. Oggi che ha raggiunto l’amata moglie Marlene, lo ricordo con affetto, stima e profonda gratitudine”. Così il presidente di Stellantis John Elkann

Addio al top manager Paolo Fresco: “l’Americano” fu ai vertici di Fiat e General Electric
Paolo Fresco, John Elkann e Umberto Agnelli (Foto di Marco Rosi/LaPresse)
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